Kyodo ajansının haberine göre, Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, cumadan pazar gününe kadarki protestolarda vandalizm dahil olmak üzere çeşitli suçlardan ve maske takma yasağını ihlalden 201 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hükümet protestocuları sert dille eleştirdi

Hong Kong'un Tseung Kwan O kesimindeki eylemlerde bazı siyah maskeli göstericilerin, iki sivil polisin başına defalarca sert cisimler fırlattığı, bölge genelindeki son protestolarda göstericilerin bazı dükkanlar ve metro istasyonlarında hasara neden olan saldırılar düzenlediği, yer yer ateş yaktıkları kaydedildi.

Açıklamada, hiçbir şiddet eylemine hoşgörü gösterilmeyeceği yinelenerek, "Polis, isyancıların, kanun ve nizamı tamamen göz ardı eden şiddet içerikli ve vandalca eylemlerini sert bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Hong Kong hükümeti de "sivil güvenliği tehdit eden ve toplumsal istikrarı bozan" protestolara katılanları sert dille eleştirdi.

Kaynak: AA