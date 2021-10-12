Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort "günah çıkarmanın gizliliği"nin Fransız yasalarından daha üstün olduğu açıklaması üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından Bakanlığına çağrıldı.

Darmanin, De Moulins-Beaufort ile yaptığı görüşmenin ardından Ulusal Meclis'teki açıklamasında, "günah çıkarmanın gizliliği"nin neredeyse 200 yıldır hukukta yeri bulunduğunu ve doktor ile avukatlarda olduğu gibi bunun "meslek sırrı" olarak kabul edildiğini söyledi.

Ancak 15 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ve onlara karşı suç işlendiği bilgisine sahip rahiplerin bunu adalete bildirmesi gerektiğini vurgulayan Darmanin, rahiplerin bu durumda "günah çıkarmanın gizliliğini" gerekçe göstermemesi gerektiğini vurguladı.

“Fransız yasalarından daha üstün bir şey yok”

Darmanin, görüşmede De Moulins-Beaufort'a Fransız yasalarından daha üstün başka bir şeyin olmadığını söylediğini aktardı.

"Fransa, cumhuriyete ve yasalarına saygı gösteren tüm dinlere saygı gösteriyor" ifadesini kullanan Darmanin, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) raporunda açıklanan sayıların kendisini etkilediğini belirtti.

De Moulins-Beaufort da yaptığı açıklamada, ülkedeki piskoposların, Fransız yetkililerle yakın iş birliği içinde çocukların korunmasına öncelik verme konusunda kararlı olduğunu söyledi.