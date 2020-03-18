Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Fransa ordusu koronavirüs hastalarını tahliye ediyor
Fransa ordusu, ağır durumdaki koronavirüs hastalarını ülkenin güneydeki Toulon kentindeki bir askeri hastaneye taşımaya başladı.
Reuters'ta yer alan habere göre, Fransa ordusu, yoğun bakımdaki hastaları, hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla tahliye etmeye başladı.
Ülkenin güneyinde bulunan Toulon kentindeki hastanelerde yer alan hastalar, Airbus askeri uçağına transfer edildi.
Hastaların askeri hastanelere yönlendirildiği ifade edildi.
Etiketler: fransa asker ordu koronavirüsSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:58
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