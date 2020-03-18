Avustralya Başbakanı Minister Scott Morrison, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 'insan biyo-emniyet acil durumu' ilan etti.

Ülkede ölü sayısının 6’ya yükseldiği ifade edilirken Başbakan Morrison, acil durumun 6 ay sürebileceğini, salgın nedeniyle tüm yurtdışı seyahatlerinin iptal edildiğini söyledi.

Morrison iç mekenlarda gerçekleştirilen 100’den fazla kişinin biraraya geldiği etkinlikleri iptal etti.

Morrison, “Avustralyalıların seyahat yasağını 4. seviyeye yükseltiyoruz. Yurt dışına çıkmayın” ifadeleri kullanıldı.

Camilerde koronavirüs önlemi

Avustralya’da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) bünyesindeki tüm camilerde korona virüsü önlemleri kapsamında cemaatle kılınan vakit ve cuma namazlarına yarından itibaren ara verileceği açıklandı.

Avustralya’da koronavirüs nedeniyle toplamda 6 ölü ve 565 vaka bulunuyor.