Konuya ilişkin açıklamayı Sağlık Bakanlığı yetkilisi Achmad Yurianto yaptı.

Yurianto, yapılan Covid-19 testlerinin 55 kişide daha pozitif sonuçlandığını bildirerek ülkede virüse yakalanan kişi sayısının 227'ye yükseldiğini ifade etti.

Bugün açıklanan sayıyla, ülkede şimdiye kadarki en yüksek vaka artışı kaydedilmiş oldu.

Yurianto ayrıca, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 19'a çıktığını söyledi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 7 bin 954'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 198 bini aşmış durumda.