Kiş Sağlık Konseyi Sözcüsü Muhammed Rıza Rızaniya, adaya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rızaniya, "Kiş Sağlık Konseyi, Kiş'e uçak seferlerinin durdurulması yönünde karar aldı. Yalnızca adada bulunması gereken doktorlar, sağlık personeli ve güvenlik yetkilileri gibi kişiler resmi onay verilmesi halinde bilet alabilme imkanına sahip olacak." dedi.

Şu anda Kiş Adası'nın dışında bulunan ada sakinlerinden evlerine dönmek isteyenlerin salgının yayılmasını önlemek amacıyla katı kurallara tabi tutulacağını belirten Rızaniya, "Hastalık belirtisi gösteren ya da hasta kişilerle temas kuranlar kesinlikle bulundukları şehirde masraflarını kendilerinin karşılayacağı zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacak ve adaya girişlerine izin verilmeyecek." uyarısında bulundu.

Ölü sayısı artıyor

İran'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 988'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 16 bin 169'a çıktı. Kiş Adası'nda ise şu ana kadar 23 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu.