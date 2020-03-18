Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İran'ın Simnan şehrinde 103 yaşındaki bir kadın, koronavirüsü (Covid-19) yenen en yaşlı 2'nci insan olarak kayıtlara geçti.
Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.
Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi." dedi.
Çin'de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüsü yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin'in Wuhan kentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:57
Sıradaki Haber
Hafter'in sözcüsü karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz