Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılırken salgının çıkış noktası Çin artık daha rahat. Yayılım hızının giderek düştüğü ülkede kısıtlamalar gevşetiliyor. Çin’de bugüne kadar 81 bine yakın kişiye bulaşan virüs, yüzde 85 oranında tedavi edildi.

Çin'in aksine salgın dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılıyor. Avustralya'da, yurt dışına seyahatler yasaklandı. Anzak Günü törenlerinin iptal edildiği açıklandı. Vaka sayısının 41'e yükseldiği Filistin'de önlemler artırılıyor. Gazze'de 5 karantina merkezi kuruldu, barınma merkezleri açıldı, olağanüstü hal komiteleri faaliyete geçti.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da, çoğunluğu mali suçlardan tutuklu 520 kişiye izin verildi, cezalarının üçte ikisini çekmiş 87 mahkum serbest bırakıldı.

Vaka sayısı 337'ye yükselen İsrail'de iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, binlerce İsrailli'nin hastalıktan ölebileceğini söyledi.

Koronavirüsün görüldüğü bir diğer ülke Pakistan'da vaka sayısı 247'ye ulaştı. Sindh eyaletinde koronavirüs önlemleri artırıldı. Kamuya açık alanlar 15 gün süreyle kapatıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, panik yapılmaması konusunda halkı uyardı, "Biz, Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde tepki veremeyiz. Ekonomik durumumuz çok kırılgan" diye konuştu.

Ürdün'de olağanüstü hâl yasası onaylandı.

Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle 44 kişi karantinaya alındı.

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gösteriler yasaklandı.

Afrika'da koronavirüsle mücadele farkındalığı artıyor. Kıta ülkeleri salgına karşı ciddi önlemler alırken, temizlik kampanyaları başlatıldı. Vaka görülmeyen Çad, tüm uçuşları durdurma kararı aldı. Gine Bissau, Fildişi Sahili ve Kamerun'da eğitime ara verildi.

Latin Amerika'da da Kovid-19 önlemleri artırılıyor. El Salvador, eğlence mekanlarını ve spor salonlarını 14 gün süreyle kapatma kararı aldı. Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo kentlerinde "acil durum" ilan edildi. Venezuela ise, koronavirüsle mücadele için IMF'den 5 milyar dolar istedi.