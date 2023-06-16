Fransa Macron yönetimine karşı yeniden sokaklarda

Muhalefet partileri ve sendikaların protesto çağrısı, karşılık buldu. Paris sokakları, Emanuel Macron aleyhinde sloganlarla inledi.

Akaryakıt krizinin pençesindeki Fransızlar, son yılların kalabalık protestolarından birini düzenledi.

Binlerce gösterici, enerji ve akaryakıt krizi, hayat pahalılığı ve iklim değişikliği konularında tepkiliydi.

Enerji ve temel ihtiyaç malzemelerindeki zamlar, hayat pahalılığını beraberinde getirdi.

Halkı enflasyona ezdirmeyecek maaş artışı talep ediliyor.

Protestocular. emeklilik yaşının 60'a indirilmesi ve iklim krizine karşı etkili önlemler alınmasını da talep etti.

