ABD'de insan kaçakçılığı raporunda erkek çocuklar ve siber dolandırıcılıklar öne çıktı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, rapor hakkındaki konuşmasında, erkek çocuklara ve genç erkeklere yönelik insan kaçakçılığının, genellikle küresel çapta ilgi görmediğini ancak "yıkıcı" sonuçlara yol açtığını belirtti.

Blinken, 2023 İnsan Ticareti Raporundaki detaylara yer verdiği konuşmasında, BM verilerine göre 2004-2020 arasında erkek çocuklar ve genç erkeklerden oluşan insan ticareti mağdurlarının sayısının "5 kat arttığı" bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı, "ABD, insan kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlı. Çünkü bu, insan haklarına ve özgürlüklerine yönelik bir saldırıyı temsil ediyor. Her insanın özerkliğe sahip olma evrensel hakkını ihlal ediyor. Bugün dünya çapında 27 milyondan fazla insan bu haktan mahrum.” ifadelerini kullandı.

Antony Blinken, seks köleliğiyle mücadelede, "hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve özellikle teknoloji endüstrisinin" ortak hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Blinken ayrıca, tedarik zincirinin zarar gördüğü Kovid-19 salgını döneminde, insanların zorla çalıştırılmasına yönelik suçlarda "önemli artış" yaşandığına işaret etti.

Dışişleri Bakanı, COVID-19 salgınının ardından siber dolandırıcılık vakalarında da yükseliş görüldüğünü ve insanları "sahte işlere yönlendirme girişimlerinin" arttığını söyledi.

İnsan kaçaklığı konusunda en düşük kategoride 24 ülke bulunuyor

ABD'nin dört kademeye ayırdığı 2023 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nun en düşük kategorisinde 24 ülke yer alırken, bu ülkelerin "dış yardım konusunda belirli kısıtlamalara tabi" olabileceği belirtildi.

Raporun en düşük kademesindeki 24 ülke arasında Çin, Kuzey Kore, Beyaz Rusya, Afganistan, Myanmar, Suriye ve İran gibi devletlerin yer aldığı görüldü.

Bununla birlikte raporda notları düşürülen, Cezayir, Çad, Cibuti, Ekvator Ginesi ve Papua Yeni Gine ile Vietnam, Malezya ve Brunei de üçüncü kademeye dahil edildi.

Ayrıca, Somali, Libya ve Yemen, raporda "özel vaka" olarak etiketlendi.

Raporda 2. kategoride yer verilen Türkiye ile Myanmar, Kamboçya, Laos, Malezya, Filipinler, Gana gibi ülkelerde kaçakçıların, COVID-19 salgını döneminde "yaygın işsizlikten" faydalandıkları açıklandı.

Çocuk kaçırma vakalarının oldukça yüksek olduğu ve özellikle Meksika sınırında yaşanan insan kaçakçılığı hadiselerinin basına yansıdığı ABD'nin, söz konusu raporda birinci kademede yer alması dikkati çekti.

İnsan Ticareti Raporu, ülkeleri, insan kaçakçılığıyla mücadele çabalarına göre "Kademe 1, Kademe 2, Kademe 2 İzleme Listesi ve Kademe 3" olarak dört kademeye ayırıyor.