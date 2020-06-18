14 ülkeden koloni vergisi almayı sürdüren ve ekonomisini sömürge üzerine kuran Fransa, Libya'daki hesabını bozan Türkiye'ye öfkeli.

Paris yönetimi, Türkiye'nin BM silah ambargosunu deldiği ve Libya'daki barışa en büyük engel olduğunu da iddia etti. Paris, gerçek dışı iddialar için uluslararası raporlar hatırlatılıyor.

En çok silah satan 3. ülke

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Fransa, ABD ve Rusya'dan sonra en çok silah satan üçüncü ülke.

Fransa BAE, Mısır ve Hafter'e silah desteği sağlıyor

Paris yönetimi, Libya'yı kaosa sürükleyen Abu Dabi ve Kahire'ye yüklü miktarda silah satıyor. Darbeci Hafter'e para ve silah desteği de veriyor.

Bu yılın başında, Hafter'e ait bir üste, her biri 170 bin dolar değerinde dört Fransız tanksavar füzesi bulunmuştu. Birleşmiş Milletler de Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), silah ambargosunu delmekle suçlamıştı.

Fransa, Yemen'de kullanılmak üzere BAE ve Suudi Arabistan'a silah sattı

Fransa, Yemen'deki savaşı da kazanca çeviriyor. Fransız basını, geçen yıl Yemen savaşında kullanılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a silah satıldığını yazdı. Haberi yapan gazetecilere "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardıkları" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Uluslararası Af Örgütü ve birçok sivil toplum kuruluşuna göre Fransa, silah satışının yarısından fazlasını Orta Doğu ülkelerine yapıyor.