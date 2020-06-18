ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Opotiki'nin 684 kilometre kuzeydoğusu olduğunu belirtti.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.