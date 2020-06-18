Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeni Zelanda açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Opotiki'nin 684 kilometre kuzeydoğusu olduğunu belirtti.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: yeni zelanda'da deprem Yeni Zelanda son dakika depremSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:20
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