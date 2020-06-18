Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarda bulunan Maas, Avusturya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maas, Federal Başsavcılığın cinayetle suçlanan Rus vatandaşı Vadim K. hakkında bugün açtığı davaya ilişkin, Rusya’nın Berlin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına davet edildiğini, ülkesinin söz konusu olaya yönelik tutumunun açık şekilde aktarıldığını bildirdi.

Söz konusu cinayette Rusya’ya ait birimlerin etkisinin olduğuna ilişkin şüphelerin Alman yetkililerce tespit edildiğini belirten Maas, bu cinayetin aydınlatılmasına yönelik süreçte Rusya tarafının yeterince iş birliği yapmadığını kaydetti.

Maas, Rus Büyükelçiliği diplomatlarının bu konuyla alakalı olarak sınır dışı edildiğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı, hem Alman Parlamentosuna yönelik siber saldırı hem de cinayete ilişkin Rus bireylere ait isim ve bilgilerin mayıs sonunda AB’nin Siber Yaptırım Birimine verildiğini ve bu konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Tiergarten Park cinayeti

Berlin’deki Tiergarten Parkı’nda 23 Ağustos 2019'da öldürülen Tornike K.’nın katil zanlısı Vadim K. aynı gün gözaltına alınmış, 24 Ağustos’ta da tutuklanmıştı.

Cinayet sebebiyle Almanya ile Rusya arasında diplomatik gerginlik yaşanmış, Almanya, iki Rus diplomatı sınır dışı etmiş, ardından da Rusya iki Alman diplomatı sınır dışı etmişti.