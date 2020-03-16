Jerome Salomon, Fransa'daki koronavirüs salgını hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ülkede salgının çok hızlı bir biçimde kötüleştiğini söyleyen Salomon, "Vaka sayısı her üç günde bir ikiye katlanıyor" dedi.

Vatandaşlarımızdan hastaların ve yoğun bakımda olanların sayısının yüzlerce olduğunu fark etmelerini istiyorum diyen Salomon, acil durumlar haricinde evde kalın uyarısında bulundu.

Dün yayınlanan resmi rakamlara göre Fransa'da 5 bin 423 kişi enfekte oldu, 127 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi enfekte oldu.