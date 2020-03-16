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Fransa: Koronavirüs çok hızlı biçimde kötüleşiyor
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, koronavirüs salgınının endişe verici boyutlara ulaştığını ve çok hızlı bir biçimde kötüleştiğini söyledi.
Jerome Salomon, Fransa'daki koronavirüs salgını hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ülkede salgının çok hızlı bir biçimde kötüleştiğini söyleyen Salomon, "Vaka sayısı her üç günde bir ikiye katlanıyor" dedi.
Vatandaşlarımızdan hastaların ve yoğun bakımda olanların sayısının yüzlerce olduğunu fark etmelerini istiyorum diyen Salomon, acil durumlar haricinde evde kalın uyarısında bulundu.
Dün yayınlanan resmi rakamlara göre Fransa'da 5 bin 423 kişi enfekte oldu, 127 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi enfekte oldu.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı koronavirüs fransaSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:45
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