Japonya'da savaş dönemi sonrası ülke tarihinin en büyük katliamı olarak kabul edilen olay 2016 yılında yaşandı.

30 yaşındaki Satoshi Uematsu, Tokyo'nun güney batısındaki bir engelli merkezinde 19 zihinsel engelliyi bıçaklayarak öldürdü. 26 kişiyi de yaraladı.

Kurbanların çoğu uyurken bıçaklandı.

Sıkı silah kontrolü nedeniyle şiddet suçlarının az olduğu Japonya'da şok dalgası yaratan olay, Uematsu'nun açıklamaları sonrası daha da şiddetlendi.

Uematsu, başkalarıyla iletişim kuramayan insanların topluma bir yük olduğunu ve onları öldürmenin toplum için iyi olacağını söyledi.

Hakim Kiyoşi Aonuma'nın başkanlık ettiği mahkemede, Uematsu için idam cezasına karar verildi.