Haber Giriş: Kaynak: AA
Malezya'da petrol rafinerisinde patlama
[Fotoğraf: AA]
Malezya'nın Johor eyaletinde petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Johor'un Kota Tinggi kentindeki rafineride dün gece saatlerinde patlama meydana geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi kısa sürede yangını kontrol altına aldı, 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
2 kişinin yaralı kurtarıldığını belirten yetkililer, patlama anında rafineride bulunan bir kişinin henüz bulunamadığını kaydetti.
Etiketler: petrol rafinerisi MalezyaSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:44
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