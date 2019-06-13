Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Le Drian, "İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız" dedi.
Kaynak: AA
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Fransa'nın bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Le Drian, "İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız" dedi.
Kaynak: AA