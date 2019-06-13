Dünya

Fransa: Kıbrıs'ta konuşlanma gibi bir öngörümüz olmadı

13 Haziran 2019 Perşembe 13:06 - Son Güncelleme 13 Haziran 2019 Perşembe 13:13

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Fransa'nın bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Le Drian, "İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız" dedi. Kaynak: AA Etiketler: son dakika Kıbrıs fransa Jean-Yves Le Drian

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