Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.08.2023 11:42

Fransa: Gabon'daki darbeye ilişkin durumu yakından takip ediyoruz

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Gabon'daki darbeye ilişkin durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Fransa: Gabon'daki darbeye ilişkin durumu yakından takip ediyoruz

Borne, Paris'te düzenlenen 29. Büyükelçiler Konferansında yaptığı konuşmada, Gabon'daki son gelişmelere değindi.

Fransa'nın Gabon'daki darbeye ilişkin durumu yakından takip ettiğini söyleyen Borne, Fransız büyükelçilerin özellikle yurt dışındaki krizlerde Fransız vatandaşlarına desteklerini daha titiz şekilde yürütmeleri gerektiğini kaydetti.

Borne, Ukrayna-Rusya Savaşı, Sudan'daki durum, Nijer'deki darbe gibi ciddi krizlere dikkati çekerek "İletişim, uluslararası arenada ciddi bir muharebe haline geldi. Bu muharebeyi yürütmemiz gerek." diye konuştu.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Josep Borrell'e göre Gabon'daki darbe tüm bölgedeki istikrarsızlığı artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
ABD askerleri 2 yıl önce Afganistan'dan çekildi
12:32
Gelişen Asya’nın kilit noktası: Orta Asya ülkeleri
12:29
İstanbul Havalimanı Avrupa lideri oldu
12:26
Bakan Fidan Rusya'ya gidecek
12:22
Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlanıyor
12:23
İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
FOTO FOKUS
Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı
Sarıyer'de bowling heykeline çarpan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ