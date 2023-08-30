İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da yer alan Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde 7 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

"Terör operasyonu" yapıldığı öne sürülen açıklamaya göre, Tulkerem, El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Eriha'nın çeşitli beldelerinde gerçekleştirilen baskınlarda da 9 kişi gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin Konsey Başkanı Murad İştivi'yi de gözaltına aldığı aktarıldı.

Açıklamada, İştivi'nin Kalkilya'nın Kefr Kaddum beldesindeki evine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin arama yaptığı ardından İştivi'yi gözaltına aldığı bilgisi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.