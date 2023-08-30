Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandumu 14 Ekim'de yapılacak

Başbakan Albanese, referandum tarihini Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen mitingde açıkladı.

Albanese, ülkedeki yerli halkın Anayasa'da tanınması ve parlamentoda daha fazla söz sahibi olması hedefiyle yapılacak "Mecliste Yerli Sesi" referandumunun tarihini 14 Ekim olarak kararlaştırdıklarını ifade etti.

"Mecliste Yerli Sesi" fikrinin halktan geldiğini ve fikre ilişkin kararı yine halkın vereceğini belirten Albanese, "14 Ekim'de her Avustralyalı, ülkemizi bir araya getirmek ve daha iyiye doğru değiştirmek için nesilde bir kez gelen bir şansa sahip olacak. O gün, sizden bir siyasi partiye ya da bir kişiye oy vermeniz istenmeyecek. Sizden bir fikre oy vermeniz istenecek. Hayata geçmesinin zamanı gelmiş bir fikre 'Evet' demeniz istenecek. Bu referandum, hepimiz için ülkedeki yerli halkı ve onların tarihini Anayasa'mızda tanımanın bir yolu." dedi.

Albanese, ayrıca, "Aborjinler ve Torres Strait Adalılar uzun yıllar boyunca Anayasa'da tanınma haklarını savundu. Yerli halkın Anayasa'da tanınma ve Meclis'te daha çok söz sahibi olma talebini, hükümetimiz, tüm eyalet ve bölge hükümetleriyle birlikte taahhüt etmiş, bunu, hukuk uzmanları ve parlamento desteklemiş, farklı inanç grupları, yerel konseyler, işletmeler ve sendikalar da benimsemiştir. Şimdi Avustralyalı dostlarım, bunun için oy verebilirsiniz. Ben, tüm Avustralyalılardan referandumda 'Evet' oyu kullanmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu

Avustralya hükümeti, 30 Mart'ta "Mecliste Yerli Sesi" referandumuna ilişkin tasarıyı parlamentonun alt kanadına sunmuştu.

Referandum, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar konusunda hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Referandumda halka, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, 'Aborjinler ve Torres Strait Adalıların Sesi'nin kurulmasını öngören Anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Referandumda onaylanması durumunda, "Aborjin ve Torres Strait Adalıların Sesi" adlı bir kurum kurulacak. Bu kurum, parlamento ve hükümette Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları ilgilendiren konularda temsilci bulundurabilecek.