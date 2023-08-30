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Dünya
AA 30.08.2023 10:15

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletindeki sınır kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Chiapas eyaleti savcıları, eyalete bağlı Siltepec bölgesinin 50 kilometre yakınlarındaki sınır bölgesinde göçmen güzergahı olarak bilinen bir yoldaki kamyonete silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda kamyonetteki 6 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgenin, göçmen güzergahı olarak bilinmesine karşın son zamanlarda Jalisco ve Sinaloa kartelleri arasında güç mücadelesine de sahne olduğu ifade ediliyor.

Saldırı sonucu ölen kişilerin kimlikleri ya da göçmen olup olmadıklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Saldırının ardından, bölgenin en büyük kenti Motozintla'da ise halk, kartellerin bölge sakinlerini tehdit ve gasbettikleri iddiasıyla protesto yürüyüşü yaptı.

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