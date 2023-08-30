Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.08.2023 09:54

Kırgızistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırgızistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçiliğin Misyon Şefi Yardımcısı Şifa Gökberk Kutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Askeri Ataşe Albay Ertan Önal da buradaki konuşmasında, "Bugün mazisi şan ve şerefle, zaferlerle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kutsal vatan topraklarımıza işgal girişiminde bulunanlara karşı kazandığı büyük zaferin 101. yıl dönümüdür. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri günüdür." dedi.

Önal, "Bugün İstiklal Mücadelesi uğrunda 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de büyük kahramanlık destanı yazılarak eşsiz bir zaferle sonuçlanan büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesinin yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Kırgızistan 30 Ağustos Zafer Bayramı
Sıradaki Haber
Dünyanın en pahalı peyniri rekoru kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
ABD askerleri 2 yıl önce Afganistan'dan çekildi
11:01
İzmir'de orman yangını
11:00
Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandumu 14 Ekim'de yapılacak
10:57
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de
10:55
Trakya'da barajlar alarm veriyor
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı
FOTO FOKUS
Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler
Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ