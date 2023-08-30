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Dünya
AA 30.08.2023 11:40

Josep Borrell'e göre Gabon'daki darbe tüm bölgedeki istikrarsızlığı artıracak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gabon Cumhuriyeti'nde ordunun yönetime el koymasının "tüm bölgede istikrarsızlığı artıracağını" söyledi.

Josep Borrell'e göre Gabon'daki darbe tüm bölgedeki istikrarsızlığı artıracak

Borrell, AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın Toledo kentinde düzenlediği AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın girişinde basına konuştu.

Gabon'daki darbe için Borrell, "Bölgeden gelen haber karışık. Haberi bu sabah duydum. Resmi bir açıklama yapmak için erken. Ama eğer bu haber doğrulanırsa tüm bölgedeki istikrarsızlığı artırır." dedi.

Toplantıda Gabon'daki olayların da ele alınacağını belirten Borrell, Nijer'deki askeri müdahalenin sonuçlarını zaten tartışacaklarını, Gabon'daki gelişmelerden sonra Afrika'daki istikrarsızlığın daha kapsamlı olarak görüşülebileceğini ifade etti.

Borrell ayrıca AB olarak Nijer'deki askeri yönetime ekonomik yaptırım uygulayabilmek için yasal çerçeve benimsenmesinin Toledo'daki toplantıda AB Savunma Bakanları tarafından tavsiye edilebileceğini kaydetti.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Askerler, seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini üçüncü kez kazandı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve seçimlerin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ondimba'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

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