Ülkede GSYH yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre herhangi bir büyüme kaydedemezden bu süreçte savaşla birlikte yüksek enerji fiyatlarının iç talebi zayıflatmasının etkili olduğu bildirildi

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) öncü verilerine göre, Fransa’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla herhangi bir büyüme kaydedemedi.

Beklenti ekonominin yüzde 0,3 genişlemesi yönündeydi.

Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde revize olarak yüzde 0,8 büyümüştü.

İlk çeyrekte Fransa ekonomisinde büyüme olmamasında kişisel tüketim harcamalarındaki düşüş etkili oldu.

Hane halkı harcamaları, yüksek enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşının tüketici güvenini sarsmasıyla ilk çeyrekte yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Sabit yatırımlar ise sadece yüzde 0,2 arttı.

Geçen yıl ülke ekonomisi yüzde 7 genişleyerek, 1969'dan bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

"Önümüzdeki çeyrekler pek parlak değil"

ING Fransa ekonomistlerinden Charlotte de Montpellier, zayıf tüketici talebi, şirketler üzerindeki fiyat baskıları ve Çin'deki COVID-19 karantinalarının tedarik zincirinde kesintiye neden olması nedeniyle Fransa'nın ekonomik büyümesinin bu yıl zayıf kalacağını ifade etti.

Montpellier, "Önümüzdeki çeyrekler için büyüme görünümü pek parlak değil. Ekonomide giderek daha geniş alana yayılan enflasyondaki keskin yükseliş, hane halkı gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor” ifadesini kullandı.