Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 219 çocuk öldü
[Fotoğraf: İHA]
Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı açıklandı.
Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun bombardımanlarında 1550'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğünü, bunlardan 102'sinin tamamen yıkıldığını duyurdu.
İlgili açıklamaya göre, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 219 çocuk hayatını kaybetti, 398 çocuk yaralandı.
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