Bulgaristan, Ukraynalı sığınmacıların yerleştirilmesi ve topluma uyum sağlamaları için Avrupa Komisyonunun uyum fonundan 148 milyon 360 bin 870 euro aldı.

Söz konusu para, ülkedeki Ukraynalıların gıda, yerleştirme, sağlık, eğitim, istihdam ve diğer ihtiyaçları için kullanılacak.

Resmi verilerine göre, Bulgaristan’da 35 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 96 bin Ukraynalı sığınmacı bulunuyor.

Bulgaristan hükümeti, Ukraynalı sığınmacıları ağırlayan otel sahiplerine her bir kişi için günlük 20 euro destek veriyor.

Hükümet ayrıca bir kereye mahsus her sığınmacıya 192 euro para ödüyor.

Avrupa Komisyonu, Polonya'ya 562 milyon euro, Çekya'ya 283 milyon euro, İspanya'ya 434 milyon euro, Macaristan'a 299 milyon euro, Romanya'ya 450 milyon euro ve Slovakya'ya 209 milyon euro ödeme yaptı.