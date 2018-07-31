Fransa ekonomik büyüme tahminlerini düşürüyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, BFM televizyonuna verdiği demeçte, 2018 ekonomik büyüme tahminleri hakkında açıklamalar yaptı.

Maire, 2018 için büyüme tahminlerini yeniden gözden geçireceklerini söyledi. Büyüme tahminlerinin ne ölçüde düşürülebileceği konusunda ise değerlendirmesi olmadı.

Bu ayın başlarında Fransa, beklenenden daha zayıf olan ikinci çeyrek iktisadi rakamlarını yayınlamıştı.

Euro bölgesinin ikinci en büyük ekonomisine sahip Fransa'nın ekonomisi, ekonomistlerin tahminlerinin ortalama yüzde 0,3'lük büyüme beklentilerinin altında kalarak, ikinci çeyrek için yüzde 0,2 oranında artış gösterdi.

Macron'un ekonomik reform politikası

Yapılan bir araştırmaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde grev ve gösterilere neden olan reform ve ekonomik tedbirler planını destekleyen Fransızların oranı da yüzde 35'te kalmıştı.

Göreve geldikten sonra mali, sosyal ve idari alanlarda bir dizi reform çalışması başlatan Macron, çok sayıda sektörden tepki çekerek grev ve gösteri dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. Fransa'da demiryolu, enerji, eğitim, sağlık, temizlik, kamu, ulaşım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere çok sayıda sektörde grev ve gösteriler yapılmıştı.

Kara, hava ve demiryolu sektörü, kamu çalışanları ve emekliler başta olmak üzere tüm alanlardan destek gören grev ve gösteriler nedeniyle ülkedeki okullar, hastaneler, huzurevleri, mahkemeler ile belediyelere ve bölge yönetimlerine bağlı resmi dairelerde hizmetlerin aksadığı kaydedilmişti.

Fransa'daki grev ve protesto gösterileri ülke ekonomisini de sarsıyor. Fransa'da demiryolu çalışanlarının grevi, Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi'ni 100 milyon euro zarara uğratmıştı.

Grev ve gösterilerin ekonomiye zararları

Ekonomi dergisi Capital, grevler nedeniyle ülkedeki üretimin yüzde 15’inin aksadığını yazmıştı.

Fransa Otelcilik Endüstrisi Meslek Birliği (UMIH), grev dönemine kadar ülke turizminin atılımda olduğunu, grev ve gösteriler nedeniyle otellerde doluluk ve rezervasyon oranlarında yüzde 10 ila 20 düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Otel rezervasyonları, taşımacılık ve turizm gibi belli sektörlerde (grevin) şimdiden etkisini gördük" demişti.

Fransa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Konfederasyonu (CPME), grevlerden ülkedeki şirketlerin yüzde 74’ünün olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.

Tarım sektörü Kooperatifleri Birliği, ülkede tahıl ve tarım ürünlerinin yüzde 40’ının demiryolu ile taşındığı bilgisini vererek, grev nedeniyle yük treni seferlerinin yüzde 70’e yakınının iptal edildiğini, üreticinin ürünlerini başka yöntemlerle taşıma çözümüne gittiğini ve ton başına 5 ila 20 euro kaybın söz konusu olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Reuters