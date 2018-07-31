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Endonezya'da yanardağda mahsur kalan 500 dağcı kurtarıldı

Endonezya Lombok Adası'nda meydana gelen deprem nedeniyle Rinjani Yanardağı'nda tırmanıştayken mahsur kalan 500 dağcı kurtarıldı.

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Endonezyada yanardağda mahsur kalan 500 dağcı kurtarıldı

ANTARA ajansının haberine göre Endonezyalı yetkililer, merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan deprem sırasında mahsur kalan 500 dağcının kurtarıldığını belirtti.

Çoğunluğu depremin etkisiyle yanardağdaki toprak kaymalarına bağlı mahsur kalan dağcıları tahliye etmek için bölgeye kurtarma ekipleri ve askeri kuvvetler gönderilmişti.

6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan adada iki gün önce meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 7,5 kilometre altında kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Lombok Adası, Endonezya, deprem
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