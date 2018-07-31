İsrail'de "Yahudi Ulus Devlet" yasasına protesto

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce kişi “Yahudi Ulus Devlet” yasasını protesto etmek için Habima Ulusal Tiyatro Meydanı'nda buluştu. Katılımcılar açık alanda “Arap-Yahudi ortaklığı ve eşitliğine evet, Yahudi Ulus Devlet yasasına hayır” sloganıyla Arapça dersi işledi.

Açık alanda Arapça dersi veren Arapça Öğretmenlerinden Mi Aro, "Yahudi Ulus Devlet yasasında Arapça'nın tecrit edilmesi, İsrail’de yaşan Araplara eziyet veriyor. Eğer ortak bir gelecek kurmakla ilgiliysek konuşmaya ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamamız için konuşmamız gerekiyor" dedi.

Protestolara katılan sanatçı Danny Caravan, yeni çıkan yasayı ve hükümeti "faşist" olarak tanımladı. Parlamento’da dört duvar arasında oturup karar aldıklarını söyleyen sanatçı, "Bunu bilin, görün ve cehenneme gidin" diye konuştu.

İsrail’de son günlerde "Yahudi Ulus Devlet" yasasına karşı başlatılan protesto gösterilerine katılım artıyor. 2 gün önce de 78 emekli polis komiseri protesto kampanyasına katıldıklarını ilan etmişti.

Emekli komiserler, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya çağrı yaparak, "Yahudi Ulus Devlet" yasasının İsrail’de yaşayan Dürzi ve diğer topluluklara zarar verdiğini belirterek yeniden düzenlenmesini istemişti.

"Yahudi Ulus Devlet" yasa tasarısı nedir?

İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları yasayla hükme bağlayacak tasarıyla, Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak. Bununla birlikte tasarının en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail bir Yahudi devletidir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır. Hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasa tasarısında yer alan bir diğer madde olan "Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir" hükmünün ise diğer maddelerle çeliştiği, göstermelik olduğu belirtiliyor ve uygulamada bir anlam ifade etmeyeceği kaydediliyor.

Tasarıda "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

Kaynak: I24 News, AA