Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RCJ radyosunda yaptığı açıklamada, doktor ve sağlık çalışanlarının yoğun bakımda tedavi görenlerinin sayısının artması karşısında yaşadıkları zorluklara ilişkin yaptığı açıklamaların kendilerini etkilediğini ve sarstığını söyledi.

"Seçim yapmaya mecbur kalmalarını istemiyoruz"

Doktorların durumunun daha iyi olması için elinden geleni yapmak istediklerini ifade eden Le Maire, "Hastalar arasında seçim yapılması kırmızı çizgimiz. Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının hastalar arasında seçim yapmaya mecbur kalmalarını istemiyoruz" dedi.

Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin COVID-19 salgınında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmıştı.