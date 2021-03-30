Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da salgın kaynaklı ölümler artıyor
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 529 artarak 108 bin 879 oldu. Toplam vaka sayısı 3 milyon 561 bin 12'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 301 bin 451 testte 16 bin 17 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 561 bin 12'ye ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 562 bin 832'ye gerilerken yoğun bakımdakilerin sayısı da düne göre 5 azalarak 3 bin 716 oldu.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 529 artarak 108 bin 879'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 687 artışla 2 milyon 889 bin 301'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 759 bin 119 oldu. Aşılananların 3 milyon 68 bin 346'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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