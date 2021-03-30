Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 301 bin 451 testte 16 bin 17 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 561 bin 12'ye ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 562 bin 832'ye gerilerken yoğun bakımdakilerin sayısı da düne göre 5 azalarak 3 bin 716 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 529 artarak 108 bin 879'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 687 artışla 2 milyon 889 bin 301'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 759 bin 119 oldu. Aşılananların 3 milyon 68 bin 346'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.