Fransa Dışişleri Bakanı: Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hak ihlallerini kabul edemeyiz

Le Figaro'nun haberine göre, Tel Aviv'den sonra rotayı Batı Şeria'ya çeviren Bakan Colonna, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Kentteki El-Mezra el-Kibliya köyünde işgalci Yahudiler tarafından topraklarından çıkarılan ve hasatlarına el konan Filistinli zeytin üreticileriyle görüşen Colonna, "Bunlar, siyasi çözüm perspektifini baltalayan ve Filistin otoritesini zayıflatan ve hatta belki Batı Şeria'da yeni gelişmelere ve istikrarsızlığa yol açabilecek ciddi eylemlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Colonna, konuya ilişkin X sosyal medya paylaşımında da Batı Şeria’da Yahudi işgal birimlerine ilişkin faaliyetlerin hızlandırıldığını ve bunun "açık şekilde" uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Paylaşımında, işgalci Yahudilerin, "topraklarından ve haklarından mahrum bırakarak" Filistinlilere karşı hak ihlalinde bulunduğunu vurgulayan Colonna, "Bunu kabul edemeyiz, gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Colonna, Batı Şeria'dan önce Tel Aviv’e gitmiş ve İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı basın toplantısında, ülkesinin İsrail'e desteğini yineleyerek "acil ve kalıcı" ateşkes çağrısı yapmıştı.

Fransa Dışişleri mensubu, İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu ağır yaralanan Dışişleri mensubunun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, Fransa, sivillerin yaşadığı konutun vurulmasını kınamış ve İsrail makamlarından en kısa sürede söz konusu bombalamanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara, 24 Kasım'da 4 günlüğüne ara verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli siville 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.