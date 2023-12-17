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Dünya
AA 17.12.2023 23:18

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 951 mahkum için af yetkisini kullandı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Yasemin Devrimi"nin 13. yıldönümü dolayısıyla 951 mahkum için af kararı çıkardı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 951 mahkum için af yetkisini kullandı
[Fotograf: AA]

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Said, Devrim Günü dolayısıyla 951 mahkum için Cumhurbaşkanlığı Özel Af Yetkisini kullandı.

Aftan yararlanan 272 mahkum serbest bırakıldı, diğer mahkumların ise cezaları hafifletildi.

Tunus'ta demokrasiye geçiş olarak adlandırılan "Yasemin Devrimi" her yıl 17 Aralık’ta "Tunus Devrim Günü" adıyla kutlanıyor.

Tunus’un orta kesiminde yer alan Sidi Buzid kentinde 17 Aralık 2010'da kendini ateşe veren Muhammed Buazizi, 23 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ailesiyle Tunus'tan kaçmasıyla sonuçlanan gösterileri başlatmıştı.

Üniversite mezunu 26 yaşındaki seyyar satıcı Buazizi'nin zabıta tarafından tezgahına el konulması ve yetkililerce hakarete uğramasının ardından hayatını ortaya koyduğu eylem, Tunus'un "Yasemin Devrimi", Arap dünyasının ise "Arap Baharı" olarak adlandırdığı süreç olarak biliniyor.

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