İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında onlarca sivil öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı topçu birliklerinin, Gazze kentinin Tel el-Hava, Es-Sabra, Ez-Zeytun, Eş-Şucaiye ve Ed-Derec mahallelerinde evlerine ulaşmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş 50'den fazla sivilin sığındığı bir evi bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi.

Öte yandan Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail hava saldırısının hedefi olan bir diğer evden yaklaşık 40 cesedin çıkarıldığı, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin es-Sahabe Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında bir evin hedef alınması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin de İsrail ordusunun yoğun saldırısına hedef olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun gün boyu sürdürdüğü saldırılar sonucu öldürülen sivillerin sayısının 60'a ulaştığı ifade edilen habere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan bir caminin bombalanması sonucu onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve doğusundaki birçok bölgeyi gün boyu ağır bombardımana tuttuğu belirtilen haberde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne son saatlerde 17 cenazenin getirildiğine işaret edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.