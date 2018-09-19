Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un azarladığı işsiz genç konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde kendisinden iş isteyen işsiz bir bahçıvanı azarlamış, "sadece caddeyi geçersem iş bulurum size" diyerek başka bir iş bulmasını önermişti.

"Macron'un sözleri boğazımda düğümlendi"

Fransızların tepkisini çeken Macron ve işsiz genç arasında yaşanan görüşme videosunun ardından Salı günü Fransız radyosu Europe 1'a konuşan 25 yaşındaki işsiz genç, Macron'un tavrı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, Macron'un sözlerinin boğazında düğümlendiğini söyledi.

Ona "Eğer durum buysa iş bakmaya benimle beraber gel" demek istediğini belirtti.

İş arayışındaki bahçıvan genç, Macron'un kendisine söylediklerinin 'doğru olmadığını' düşündüğünü söyleyerek, "Sözlerini sindirmek biraz zordu" dedi.

Daha önce de benzer bir tartışma yaşamıştı

Emmanuel Macron, daha önce de benzer çıkışlarıyla gündeme gelmişti.

Kendisine "Manu naber?" diyen bir genci azarlamış, maaşlarının yükseltilmesi için gerekçelerini sıralayan bir hemşireyle de tartışmaya girmişti.

Kaynak: BBC