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İran'da kara sularını ihlal gerekçesiyle 5 balıkçıya gözaltı

İran, Basra Körfezi'nde kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle yabancı bir balıkçı teknesindeki 5 kişiyi gözaltına aldı.

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İranda kara sularını ihlal gerekçesiyle 5 balıkçıya gözaltı

İran'da Huzistan Sınır Muhafızları Komutanı Abdullah Nazarpur, dün Basra Körfezi'nin kuzeybatısından İran kara sularına giren yabancı bir teknedeki 5 balıkçının gözaltına alındığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Nazarpur, alıkonulan teknenin Huzistan'daki limana çekildiğini, gözaltına alınan balıkçıların da adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

Gözaltına alınan kişilerin uyrukları hakkında bilgi verilmezken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tazminatla serbest bırakıldı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: iran, gözaltı
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