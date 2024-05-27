Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2024 15:23

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan acil ateşkes çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının ardından acil ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail'in Refah'a saldırılarının durması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan acil ateşkes çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kampını bombalaması karşısında "öfke duyduğunu" bildirdi.

Söz konusu saldırıların durması gerektiğini vurgulayarak, Refah’ta Filistinli siviller için güvenli bölge bulunmadığına işaret eden Macron, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve derhal ateşkes çağrısında bulundu.​​​​​​​

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının saldırıların durdurulması kararına karşın Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de bazı işverenler, Filistin'e destek gösterilerine katılan mezunlara ayrımcı yaklaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Emine Erdoğan: Yanarak can veren mazlumların çığlığı, vicdanlarımızda yankılanıyor
15:37
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, DEİK Yönetim Kurulu'na seçildi
15:37
"Bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonları kapatılacak" iddiası yalanlandı
15:14
Ekonomist Korhan Berzeg için cenaze töreni düzenlendi
15:34
EKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
14:52
Elazığ'da teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Karabük'te tarihi kaya mezarlarında çevre temizliği yapıldı
Karabük'te tarihi kaya mezarlarında çevre temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
Efes-2024 Tatbikatı'nda "rehine kurtarma eğitimi" yapıldı
Efes-2024 Tatbikatı'nda "rehine kurtarma eğitimi" yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ