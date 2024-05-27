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Dünya
AA 27.05.2024 13:58

ABD'de başlayan Filistin'e destek gösterileri dünyanın farklı bölgelerinde sürüyor

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde nisan ortasında başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, baskı ve polis müdahalelerine rağmen devam ediyor.

ABD'de başlayan Filistin'e destek gösterileri dünyanın farklı bölgelerinde sürüyor

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler, Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösterilere destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerinde toplanıyor.

Nisandan bu yana birçok ülkedeki üniversite gösterilerine polis müdahale etti. Bu müdahalelerde 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Brown Üniversitesi

Brown Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson'un mezuniyet konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından kesildi.

Üniversitenin mezunları tarafından organize edilen gösteride, İsrail ile bağlantılı şirketlerle ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısı yapıldı.

Brown Üniversitesi'nin 2 binden fazla mezunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını finanse eden şirketlerle ilişkilerini kesene kadar üniversiteye bağış yapmayacağını bildirdi.

Paxson, üniversite web sitesinde 30 Nisan'da yayımlanan mektubuyla, üniversite yönetiminin ve okulda Filistin'e destek için gösteri düzenleyen öğrenci grubunun, anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Chicago Üniversitesi

ABD'deki Chicago Üniversitesi'nde de Filistin'e destek veren 4 öğrenci diplomasını alamadı.

4. sınıf öğrencisi Youssef Hasweh, mezuniyete neredeyse 1 hafta kala finallerini bitirmesinin hemen ardından kendisiyle beraber 3 öğrencinin diplomalarıyla ilgili e-mail aldığını belirtti.

Hasweh, e-mail'de kampüste düzenlenen kampa katılmalarıyla ilgili disiplin süreci sonuçlanana kadar diplomalarının verilmeyeceğinin bildirildiğini ifade etti.

Toronto Üniversitesi

Kanada'daki Toronto Üniversitesinde de 3 haftadır devam eden Filistin'e destek veren göstericilerin kampüsteki kamplarını kaldırmaları için 24 saat verildi.

Üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlerle işbirliğine ilişkin rapor hazırlanması için çalışma grubu oluşturulmasını teklif etmesinin ardından göstericiler, teklifin bu şirketlerle çalışmayı sonlandırılması dahil bazı talepleri karşılamadığını ifade etti.

Bunun üzerine Üniversite Rektörü Meric Gertler, yaptığı açıklamada, göstericilerin "çevreye rahatsızlık verdiği ve ayrımcılığa yol açtığı" gerekçesiyle kampın kaldırılmasını talep etti.

Gertler, kampın kaldırılmaması durumunda polisin olaya müdahale edebileceği uyarısını yaptı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde polis, Filistin destekçisi göstericilerin yarın öğlen saatlerine kadar gösterilerine son vermeleri talimatı verdi.

Polis, dağılmayan göstericilere müdahale edeceğini ve onları gözaltına alacağını belirtti.

Üniversite yönetimi de Filistin'e destek gösterilerinin "ciddi güvenlik endişeleri"ne yol açtığı öğrencilere kampı terk etmeleri talimatı verdi.

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