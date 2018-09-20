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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa Birliği'nin reforma ihtiyacı var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) tehlikede olduğunu ve derin bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa Birliğinin reforma ihtiyacı var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Değişim ve gelişmelerle dönüşüme uğramayan bir AB’nin tehlikede olduğunu vurgulayan Macron, “Ben AB’de derin bir reformdan yanayım.” dedi.

Macron, zirvede AB’nin güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirterek, internette terör içerikli bilgilerin yasaklanmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ile ilgili de değerlendirme yapan Macron, “Bir karar anındayız. Bugün İngiltere tarafından masaya konulan teklifler kabul edilemez. Avrupa Birliği’ne ve Birliğin bütünlüğüne zarar verecek bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Macron, göçmenler konusunda sorunu, uluslararası kurallara saygı göstermeyenlerin çıkardıklarını kaydederek, AB’nin kurallarına saygı göstermeyenlerin AB fonlarından yararlanamayacağını belirtti.

Avrupa’nın kuzey ve güneyi olarak son 10 yılda görülmemiş mali ve finansal krizle karşı karşıya kaldığını söyleyen Macron, son 5 yılda da doğu ve batı olarak göçmenler konusunda bir ayrılığın ortaya çıktığını aktardı.

Macron, İtalya’nın son yıllarda göçmen konusunda dayanışma göstermediğini ifade ederek, bu nedenle iltica başvuruların Fransa ve Almanya’ya yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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