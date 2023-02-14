Açıklamada, Litvanya ve Letonya arasındaki sınırların açık olacağı ifade edildi.

Seyahat edenler için Polonya'ya geçişlerde 13 Şubat'tan itibaren sadece Terespol güzergahının açık olduğu kaydedilen açıklamada, Belarus'taki Fransız vatandaşlarına, Litvanya, Polonya veya Letonya ile sınır geçiş noktaları üzerinden kara yoluyla "ülkeyi derhal terk etmeleri" çağrısı yapıldı.