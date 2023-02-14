Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa, Belarus'taki vatandaşlarına "ülkeyi derhal terkedin" çağrısı yaptı
[Fotograf: AFP]
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Belarus arasındaki hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle vatandaşlardan seyahat etmemeleri istendi.
Açıklamada, Litvanya ve Letonya arasındaki sınırların açık olacağı ifade edildi.
Seyahat edenler için Polonya'ya geçişlerde 13 Şubat'tan itibaren sadece Terespol güzergahının açık olduğu kaydedilen açıklamada, Belarus'taki Fransız vatandaşlarına, Litvanya, Polonya veya Letonya ile sınır geçiş noktaları üzerinden kara yoluyla "ülkeyi derhal terk etmeleri" çağrısı yapıldı.
Etiketler: Avrupa Birliği Belarus Fransa Rusya
Son Haberler
- 14:56
- 14:55
- 14:54
- 14:57
- 14:46
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 86,37 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz