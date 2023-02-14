Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'nin kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi polisinin açıklamasına göre dün gece üniversite kampüsünde silahlı saldırı yaşandı.
Yüzlerce polis, East Lansing kampüsünde "kırmızı ayakkabılı, kot ceketli ve şapkalı kısa boylu bir siyahi erkek" olduğu düşünülen şüpheliyi aradı.
Saldırıda 3 can kaybı olduğu doğrulanırken, 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Zanlı intihar etti
Polis, zanlının saldırıdan sonra intihar ettiğini açıkladı. İsmi açıklamayan zanlının saldırıdaki motivasyonu henüz bilinmiyor.
Yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunan Michigan Eyalet Üniversitesi'nde, dersler dahil olmak üzere tüm kampüs etkinlikleri 48 saat süreyle iptal edildi.
Etiketler: ABD
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