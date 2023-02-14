Ülkenin Kuzey Adası'nda, yetkililerin "benzeri görülmemiş hava olayı" olarak nitelediği şiddetli yağmur ve rüzgarlar etkili oldu.

100 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı ülkede, Başbakan Chris Hipkins, "Birçok aile yerinden oldu, çok sayıda ev elektriksiz kaldı." ifadesini kullandı.

Hipkins, ülke genelinde büyük hasarın oluştuğunu belirtti.

Gelişmelerin akabinde, Yeni Zelanda genelinde acil durum ilan edildi. Bu, Yeni Zelanda'nın 2019 Christchurch cami saldırıları ve COVID-19 salgınının ardından 3. acil durum ilanı olarak kayıtlara geçti.