Kendall, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğine geldi.

Büyükelçi Hasan Murat Mercan ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hakan Çamlı tarafından karşılanan Kendall, taziyelerini iletti.

Kendall daha sonra, Büyükelçilik'te deprem nedeniyle oluşturulan taziye defterini imzaladı.