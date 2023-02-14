Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 08:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Hava Kuvvetleri Sekreterinden, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyareti
[Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan (solda) ve ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall | Fotoğraf: AA]
ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Kendall, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğine geldi.
Büyükelçi Hasan Murat Mercan ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hakan Çamlı tarafından karşılanan Kendall, taziyelerini iletti.
Kendall daha sonra, Büyükelçilik'te deprem nedeniyle oluşturulan taziye defterini imzaladı.
Son Haberler
- 11:33
- 11:31
- 11:30
- 11:33
- 11:29
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'dan İsrail'e "tek taraflı uygulamalardan vazgeçme" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz