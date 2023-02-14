ABD Kuzey Komutanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, ekiplerin, sensör ve elektronik parçalar da dahil olmak üzere, alandan önemli miktarda kalıntı topladığı bilgisi verildi.

Pekin'in hükümete ait bir casus ekipman olduğunu yalanladığı Çin balonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın düşürme emrini vermesinden önce ABD ve Kanada üzerinde bir hafta uçmuştu.

Balon, 4 Şubat'ta Güney Carolina açıklarında ABD jeti tarafından düşürülmüştü.