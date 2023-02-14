Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 09:07Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD ordusu Çin'e ait "casus" balonun kalıntılarını topladı
[Fotograf: Reuters]
ABD ordusu, düşürülen Çin "casus" balonunun kritik elektronik parçalarının kurtarıldığını açıkladı.
ABD Kuzey Komutanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, ekiplerin, sensör ve elektronik parçalar da dahil olmak üzere, alandan önemli miktarda kalıntı topladığı bilgisi verildi.
Pekin'in hükümete ait bir casus ekipman olduğunu yalanladığı Çin balonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın düşürme emrini vermesinden önce ABD ve Kanada üzerinde bir hafta uçmuştu.
Balon, 4 Şubat'ta Güney Carolina açıklarında ABD jeti tarafından düşürülmüştü.
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