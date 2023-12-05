Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarını şiddetle kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci gruplar tarafından Filistin halkına yapılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci grupların Filistinlilere yaptığı saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Özellikle Karave Beni Hassan'da 3 Aralık'ta İsrail güçleri korumasında yapılan ve 1 Filistinlinin ölümü ile sonuçlanan yerleşimci saldırılarına tepki gösterilen açıklamada, İsrail, "kabul edilemez saldırıları" önlemek için "en kısa sürede" gerekli önlemleri almaya çağrıldı.