Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Başbakanı Castex koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Fransa Başbakanı Jean Castex'in koronovirüs testi pozitif çıktı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Jean Castex’in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından COVID-19 testi yaptırdığı açıklandı.
Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex’in kızında COVID-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.
Castex, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.
Jean Castex, COVID-19 aşılarını tamamlamıştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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