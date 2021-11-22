Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Avusturya'da sokağa çıkma yasağının ilk günü
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine Avusturya’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece itibarıyla başladı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Viyana’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Avusturya’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 10 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar sessizliğe büründü.
Hükümetin aldığı karar kapsamında yasak gerekirse 10 gün daha uzatılabilecek.
Yasak kapsamında market, banka, postane, eczane gibi temel ihtiyaçların karşılandığı işletmeler hariç, kafe ve restoranlar, alışveriş merkezleri ve oteller kapalı olacak.
[Fotoğraf: İHA]
Eğitim ise hem uzaktan hem de yüz yüze olarak devam edecek. Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek.
Karara uymayanlara 450 euroya kadar para cezası
Alınan kararlara uymayanlar bin 450 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.
[Fotoğraf: İHA]
Avrupa'da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya’da, son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419'a ulaştı.
Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 12 bin 42'ye yükseldi.
Etiketler: Avusturya Koronavirüs
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