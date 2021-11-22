Rus enerji şirketi borçları nedeniyle Kişinev yönetimine ihtarname çekti
Rusya ile Moldova arasında gaz tedariki anlaşmazlığı yaşanıyor. Rus milli enerji şirketi Gazprom birikmiş borçları nedeniyle Kişinev yönetimine ihtarname çekti. Ödeme yapılmaması halinde 48 saat içinde bu ülkeye gaz sevkiyatını keseceğini duyurdu.
Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, sözleşme kapsamında ödeme yapılmaması nedeniyle Moldova'ya yönelik doğal gaz sevkiyatının 48 saat içerisinde kesilebileceğini söyledi.
Kupriyanov, Rus kanalı NTV’ye yaptığı açıklamada, Moldova'nın doğal gaz sözleşmesi kapsamındaki ödemeleri konusunda "hayal kırıklığı" yaşadıklarını dile getirdi.
"Bugün Moldova'nın ödeme yapması gereken son gündü"
Kupriyanov, Gazprom ile Moldova arasındaki doğal gaz anlaşmasının, Moldova'daki ekonomik durumun göz önünde bulundurularak imzalandığını vurguladı.
"Bugün Moldova'nın ödeme yapması gereken son gündü ancak ödeme yapılmadı. Sözleşme kapsamında ödeme yapılmaması nedeniyle gaz sevkiyatının 48 saat içinde kesilebileceği konusunda Moldova’yı bilgilendirdik."
Moldova, Gazprom ile 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine 22 Ekim'de gaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.
Gazprom, 29 Ekim'de, Moldova’da yaşanan doğal gaz sorununun ardından, anlaşmanın beş yıl uzatılması konusuna anlaşma sağlandığını duyurmuştu.