Bakan Dupond-Moretti, görevdeki bakanları yargılama yetkisine sahip Cumhuriyet Adalet Mahkemesi (CJR) sorgu hakimlerine, yaklaşık 6 saat ifade verdi.

Hakimler, ifadesinin ardından Dupond-Moretti'ye resmen yasa dışı menfaat sağlama suçlamasını yöneltti.

Öte yandan Dupond-Moretti, ifade vermeden önce yaptığı açıklamada, "rahat olduğunu" söylerken Başbakan Jean Castex de Dupond-Moretti'ye güvendiğini ifade etti.

Ülkede ilk defa görevdeki bir adalet bakanı yargılanacak.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak CJR'ye şikayet etmişti.

CJR, şikayeti haklı bularak Bakan Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Dupond-Moretti neler yapmıştı?

Dupond-Moretti, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.

"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında, Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.

Bakan, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

Önceden Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.

CJR'den 3 sorgu hakimi, jandarma desteğiyle 1 Temmuz'da Adalet Bakanlığında arama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar kurulunda Dupond-Moretti'ye desteğini bildirmişti.