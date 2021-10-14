APF’den yapılan yazılı açıklamada, Çad, Gine ve Tunus’un üyeliklerinin, ülkelerdeki siyasi gelişmelerden dolayı askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, demokratik anayasal düzenin yeniden tesisi için parlamenter sistemin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Merkezi Paris’te yer alan APF’de Fransızca konuşan 56 üye ülke bulunuyor. APF, üye ülkeler arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Uluslararası Frankofon Örgütü tarafından dün yapılan açıklamada, Tunus'un Cerbe kentinde 20-21 Kasım 2021'de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin "daha iyi şartlarda" gerçekleştirilebilmesi için bir yıl ertelendiği duyurulmuştu.