Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Frankofon Parlamenterler Meclisi Tunus’un üyeliğini askıya aldı
Frankofon Parlamenterler Meclisi (APF) Tunus’un meclis üyeliğini ülkedeki siyasi durumdan dolayı askıya aldığını duyurdu.
APF’den yapılan yazılı açıklamada, Çad, Gine ve Tunus’un üyeliklerinin, ülkelerdeki siyasi gelişmelerden dolayı askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, demokratik anayasal düzenin yeniden tesisi için parlamenter sistemin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Merkezi Paris’te yer alan APF’de Fransızca konuşan 56 üye ülke bulunuyor. APF, üye ülkeler arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefliyor.
Öte yandan Uluslararası Frankofon Örgütü tarafından dün yapılan açıklamada, Tunus'un Cerbe kentinde 20-21 Kasım 2021'de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin "daha iyi şartlarda" gerçekleştirilebilmesi için bir yıl ertelendiği duyurulmuştu.
Sıradaki Haber
Blinken, İsrailli ve BAE'li mevkidaşları ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz